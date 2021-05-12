Поправки о штрафах для СМИ за неуказание о запрете террористов прошли I чтение

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие указания в СМИ информации о запрете деятельности и ликвидации при упоминании организаций, признанных в России террористическими. Нарушителям также грозит конфискация предмета нарушения.

Законопроект № 1098066-7 в январе внесли в Думу председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первым заместителем Сергей Боярский.

В проекте есть поправки в существующую норму КоАП о штрафах для СМИ за упоминание экстремистских организаций без указания на их ликвидацию и запрет деятельности в России. Депутаты предложили ввести такую же ответственность и в случае террористических организаций, перечень которых ведет ФСБ.

В соответствии с законопроектом, штрафы для физлиц могут составить от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, а для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией предмета нарушения.

Авторы законопроекта объясняют необходимость принятия новой нормы тем, что "террористическая деятельность по степени социальной опасности является более высокой по сравнению с экстремистской".