Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Поправки о штрафах для СМИ за неуказание о запрете террористов прошли I чтение

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отсутствие указания в СМИ информации о запрете деятельности и ликвидации при упоминании организаций, признанных в России террористическими. Нарушителям также грозит конфискация предмета нарушения.

Законопроект № 1098066-7 в январе внесли в Думу председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его первым заместителем Сергей Боярский.

В проекте есть поправки в существующую норму КоАП о штрафах для СМИ за упоминание экстремистских организаций без указания на их ликвидацию и запрет деятельности в России. Депутаты предложили ввести такую же ответственность и в случае террористических организаций, перечень которых ведет ФСБ.

В соответствии с законопроектом, штрафы для физлиц могут составить от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей, а для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией предмета нарушения.

Авторы законопроекта объясняют необходимость принятия новой нормы тем, что "террористическая деятельность по степени социальной опасности является более высокой по сравнению с экстремистской".

Госдума Александр Хинштейн Сергей Боярский ФСБ

Новости по теме

Новости
Нападения в школах

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля

Нападения в школах

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Ройзман получил второй арест на девять суток

Нападения в школах

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');