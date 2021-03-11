Штаб Навального в Самаре сообщил об обысках у его сторонников

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит обыски в квартирах у шестерых сторонников Алексея Навального в Самаре, сообщает в соцсетях местный штаб оппозиционера.

"Проходит обыск у родителей координатора штаба Марины Евдокимовой, а также у сотрудника штаба Максима Лавицкого и волонтеров Дмитрия Татаринова и Александра Ермолаева. Также проходят обыски у волонтеров штаба Вадима Шереметева и Сергея Пронюшкина", - говорится в сообщении.

Кроме того, обыск прошел у родителей сотрудника штаба Сергея Подсытника.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, сотрудники МВД проводят обыски в связи с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Собеседник агентства уточнил, что дело было возбуждено из-за попытки во время несогласованной акции перекрыть движение транспорта в городе.

Ранее в крупных городах России прошел ряд несогласованных акций в поддержку Навального. На последней из них - 31 января - полиция в Самаре задержала практически всех участников. Координатор штаба Евдокимова была повторно арестована на 28 суток. Ее признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Также ряд ее самарских сторонников были оштрафованы или арестованы.