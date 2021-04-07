В штаб Навального в Петербурге пришли с обысками

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские пришли с обысками в штаб Алексея Навального в Петербурге, сообщила в Telegram координатор штаба Ирина Фатьянова.

"Пришли сотрудники полиции. Якобы кто-то сообщил, что у нас в штабе экстремистские материалы, запрещенная литература и пиротехнические средства. (...) Говорят, будут изымать у нас сейчас все для проверки", - написала она.

По ее словам, всех, кто в этот момент находился в штабе, стали проверять на предмет участия в несогласованных акциях.

В штабе уточняют, что накануне в офис доставили "огромный тираж" стикеров и листовок в поддержку Навального.

Комментарием правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" не располагает.