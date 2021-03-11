Африканца задержали во "Внуково" при попытке дать взятку пограничнику

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Гражданин одной из стран Африки задержан за попытку дачи взятки сотруднику погранслужбы во "Внуково", чтобы он пропустил пятерых человек транзитом через Россию по поддельным документам, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК России). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Фигурант отправлен под арест.