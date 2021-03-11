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Обвиняемая по делу о хищении 8 млрд руб. у Сбербанка отправлена под домашний арест

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшую сотрудницу торговой сети "Интерторг" Марианну Левинтову, обвиняемую по делу о хищении многомиллиардного займа у ПАО Сбербанк.

Объединенная пресс-служба судов северной столицы в четверг сообщает, что мера пресечения в отношении Левинтовой избрана по 9 мая. Ей разрешены прогулки не далее 500 метров от квартиры с 10 до 12 часов.

Женщине инкриминируется мошенничество в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК РФ). По версии следствия, экс-совладельцы ООО "ТД ИнтерТорг" братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы со своими сотрудниками Левинтовой и Защеринским обманом получили заемные деньги Сбербанка на 8,65 млрд рублей, перечисленные на счета торгового дома. Этими деньгами фигуранты якобы распорядились по своему усмотрению.

По данным пресс-службы судов, Левинтова была задержана накануне. В тот же день ей предъявили обвинение.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Обвиняемая возражала, просила иную меру пресечения.

Как сообщалось, вместе с Левинтовой были задержаны еще двое, в том числе Аллахверди Абдуллаев. По местам проживания фигурантов в Петербурге прошли обыски.

В ноябре 2020 года информированный источник сообщал "Интерфаксу", что полиция северной столицы объявила в международный розыск экс-совладельца "Интерторга" Мушвига Абдуллаева, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере. Коммерсант мог похитить свыше 1,2 млрд рублей.

Торговый дом "Интерторг" объявил о закрытии магазинов сети Spar и "Народная семья" в Петербурге и Ленинградской области в конце 2019 года, назвав причиной их нерентабельность. В начале 2020 года торговый дом признали банкротом.

Позже Сбербанк предъявил "Интерторгу" иск на 8 млрд рублей.

Петербург Интерторг Марианна Левинтова Сбербанк

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