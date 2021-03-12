Жительница Приморья осуждена за взрыв неисправного водонагревателя

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суд в Приморье вынес обвинительный приговор местной жительнице, в жилье которой взорвался неисправный водонагреватель, повредивший около двух десятков квартир, сообщила прокуратура региона.

Шкотовский районный суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности и повреждении чужого имущества в крупном размере и приговорил к исправительным работам на срок 1 год 3 месяца.

Суд установил, что в поселке Новонежино фигурантка пользовалась установленным в ванной комнате электрическим водонагревателем, зная, что он неисправен.

В октябре 2019 года женщина на несколько дней уехала в город Большой Камень. Как сообщалось, водонагреватель взорвался 15 октября 2019 года в пятиэтажном шестиподъездном доме ул. Авиаторов в приморском поселке Новонежино, в результате чего погибла соседка, а также были повреждены квартиры и уничтожено имущество 18 жильцов. Общая сумма ущерба превысила 25,5 млн рублей.

Пострадавшим выплачены компенсации за счет бюджета. Три семьи, квартиры которых восстановить было невозможно, получили сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.