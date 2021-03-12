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Библиотекам захотели запретить сжигать книги и газеты времен Второй мировой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму в пятницу внесен законопроект о запрете библиотекам уничтожать или списывать документы, созданные в СССР в период с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 года, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Законопроектом мы предлагаем признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда", - написал Хинштейн в пятницу в своем телеграмм-канале.

Он пояснил, что таким образом "библиотеки независимо от формы собственности будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов". Также вводится запрет на их списание и уничтожение.

Согласно положениям законопроекта, речь идет о находящихся в фондах библиотек печатных изданиях, иных документах, "созданных на территории СССР в период с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованных до 1947 года включительно".

В настоящий момент, как оказалось, "книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это - важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи", отметил Хинштейн.

"Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костер из листовок и плакатов времен ВОВ нельзя даже погрозить пальцем", - сказал парламентарий.

Соавтором законопроекта стала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Поправки вносятся в закон "О библиотечном деле".

Госдума

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