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Уволенный по возрасту глава контрольного комитета Удмуртии вернулся на свой пост

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Председатель Государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии Борис Сарнаев, в декабре прошлого года уволенный по возрасту, вернулся к работе. Об этом сообщается в приказе, размещенном на сайте комитета в пятницу.

"Приступил к обязанностям председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики 12 марта 2021 года", - говорится в документе.

В феврале прошлого года председатель ГКК Удмуртии Сарнаев в докладе о деятельности комитета заявлял о выявлении нарушений в исполнении бюджета республики за 2019 год на 2,3 млрд рублей, что на 200 млн рублей меньше, чем за 2018 год. Позже премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов опроверг выводы контрольного комитета о нарушениях и сообщил, что правительство готово дать ответы на все поднятые в докладе вопросы.

В ноябре 2020 года депутаты Госсовета Удмуртии приняли поправки в закон о ГКК республики, снизив предельный возраст руководителя комитета с 65 до 60 лет. В декабре на этом основании депутаты освободили 62-летнего Сарнаева от должности.

В марте Ленинский районный суд Ижевска восстановил его на этом посту. При этом Верховный суд Удмуртии подтвердил законность внесенных Госсоветом республики поправок о возрасте председателя контрольного комитета.

Сменившая Сарнаева в этой должности начальница управления Минюста по Удмуртии Ольга Филиппова накануне написала заявление об увольнении и была задержана по обвинению в растрате. Суд отправил ее под домашний арест на два месяца.

Борис Сарнаев руководил контрольным комитетом с 2009 года и в последний раз был переназначен в апреле 2018 года.

Удмуртия Борис Сарнаев

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