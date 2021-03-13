В Хабаровском крае разрешили мероприятия с участием до ста человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Постановлением правительства Хабаровского края ослаблены ограничения по коронавирусу, сообщается на сайте администрации края в субботу.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек", - говорится в сообщении.

Постановление подписано главой региона и вступило в силу 12 марта.

В сообщении отмечается, что документ могут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний.

Так, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник разрешил провести отмененный накануне праздник. В пятницу пресс-служба мэрии сообщала, что городское УМВД предупредило администрацию о недопустимости народных гуляний в связи с ограничительными мерами. В противном случае могут быть применены штрафные санкции.

"Принято решение провести в субботу, 13 марта, в Комсомольске-на-Амуре Масленицу. Это решение я согласовал с зампредом правительства края по социальным вопросам Евгением Никоновым. Мою позицию полностью поддержал глава региона Михаил Дегтярев. Масленице в Комсомольске быть", - написал Жорник на своей странице в социальной сети.

При этом обязательными для уличных гуляний останутся профилактические меры и масочный режим.

Власти Хабаровского края отмечают, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизировалась. За минувшие сутки выявлено 59 новых случаев коронавируса.

При этом лечение продолжают проходить 2 253 человека, из них 579 - в условиях стационара. Всего выявлено 49 602 случая COVID-19, умерли 308 человек.