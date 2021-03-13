Изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп запустили на Байкале

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков запустил крупнейший в северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD, погруженный в озеро Байкал.

"С одной стороны, уникальное место, озеро Байкал, неописуемая красота. С другой стороны, наши лучшие ученые институты, университеты, в том числе и местные, объединили усилия в международном проекте, и это дает сразу несколько эффектов", - сказал Фальков в ходе церемонии открытия, отметив, что это и научные открытия, и привлечение молодежи в науку.

На льду лагеря нейтринного телескопа Фальков и директор Объединенного института ядерных исследований доктор физико-математических наук, академик РАН Григорий Трубников подписали меморандум о совместном развитии проекта Baikal-GVD, экспериментальных исследований в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии и физики нейтрино.

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом около кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010-2011 годах. Телескоп находится в толще воды и состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами.

Первый кластер установки наращивался постепенно, в течение пяти лет велась разработка ее основных структурных элементов, а это не только оптические детекторы, но и электроника. В результате на проектную мощность он вышел в 2016 году.

Нейтрино - это элементарные частицы без электрического заряда. Регистрировать их довольно трудно. Исследования показали, что "поймать" нейтрино можно, если использовать подходящую мишень - в данном случае прозрачную воду Байкала. Реагируя с ней, нейтрино порождает электрически заряженные частицы, которые уже можно регистрировать приборами. Нейтрино позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной. Это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем.

Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная коллаборация, основными участниками которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский госуниверситет и МГУ им. М.В. Ломоносова.