У около 20% переболевших COVID-19 найден недостаточный уровень иммунитета к инфекции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Около 20% переболевших коронавирусом COVID-19 не имеют достаточного уровня антител после выздоровления, поэтому таким людям тоже нужно вакцинироваться, заявил гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос - на населении КНР - до 20% переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител. Это довольно-таки большое количество людей" - сказал Гинцбург в эфире YouTube- канала "Соловьев LIVE" в субботу.

Поэтому, отметил он, "прививаться надо и ничего плохого, даже если человек переболел и имеет антитела данная прививка ("Спутник V") этим людям не создаст". "За исключением того, что у них будет очень высокий титр антител, и он будет в этом состоянии довольно длительное время, гораздо дольше, чем у тех, кто получил вакцину", - сказал Гинцбург.

Вместе с тем, переболевшим коронавирусом он рекомендовал проверить уровень протективных антител и, "если он ниже определённого уровня, обязательно прививаться".