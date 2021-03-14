Пять человек, включая двух детей, погибли в ДТП в Свердловской области
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Серьезная авария произошла вечером 14 марта на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
В столкновении Kia c грузовым Volvo погибли пять человек: водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, двое из погибших - дети.
По информации Горелых, в районе аварии дорога перекрыта в обоих направлениях, проводятся процессуальные действия, экипажи ДПС направляют автомобилистов в объезд.