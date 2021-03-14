СКР в Свердловской области организовал проверку по факту гибели пяти человек в ДТП

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы в Свердловской области приступили к проверке в связи с гибелью пяти человек, в том числе двух детей, в дорожной аварии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Легковой автомобиль Kia Rio, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли женщина-водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей.

В пресс-релизе подчеркивается, что по предварительным сведениям, дети, находившиеся на заднем сидении, в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в дорожной аварии, произошедшей в воскресенье вечером на трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области, погибли пять человек.