Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

От возвращения животных на волю после стерилизации предлагается полностью отказаться

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов от "Единой России" в понедельник внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации.

Документом (1128735-7) предлагается предоставить властям субъектов РФ право самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бездомных животных "исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности" и фиксировать их в местном законодательстве. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ).

Также законопроектом предлагается снять запрет на умерщвление бездомных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. Для этого из списка требований к деятельности приютов исключаются нормы о маркировке стерилизованных животных и возможности их возврата на волю.

При этом в закон об ответственном обращении с животными вносится поправка, согласно которой избранные региональными властями процедуры регулирования численности животных без владельцев должны производиться специалистами-ветеринарами "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

Авторы инициативы считают, что существующий порядок регулирования численности бездомных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) неэффективен и "легализует явление бездомности".

"Закрепление программы ОСВВ в качестве приоритетного метода регуляции численности бездомных животных не имеет под собой научно-практического и правового обоснования и противоречит основным принципам обращения с животными, предусмотренными в статье 4 Федерального закона 498-ФЗ", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект внесен зампредом думского комитета по бюджету и налогам Надеждой Максимовой, депутатами Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой.

Госдума

Новости

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');