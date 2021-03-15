В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

От возвращения животных на волю после стерилизации предлагается полностью отказаться

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов от "Единой России" в понедельник внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации.

Документом (1128735-7) предлагается предоставить властям субъектов РФ право самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бездомных животных "исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности" и фиксировать их в местном законодательстве. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ).

Также законопроектом предлагается снять запрет на умерщвление бездомных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. Для этого из списка требований к деятельности приютов исключаются нормы о маркировке стерилизованных животных и возможности их возврата на волю.

При этом в закон об ответственном обращении с животными вносится поправка, согласно которой избранные региональными властями процедуры регулирования численности животных без владельцев должны производиться специалистами-ветеринарами "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

Авторы инициативы считают, что существующий порядок регулирования численности бездомных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) неэффективен и "легализует явление бездомности".

"Закрепление программы ОСВВ в качестве приоритетного метода регуляции численности бездомных животных не имеет под собой научно-практического и правового обоснования и противоречит основным принципам обращения с животными, предусмотренными в статье 4 Федерального закона 498-ФЗ", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект внесен зампредом думского комитета по бюджету и налогам Надеждой Максимовой, депутатами Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой.