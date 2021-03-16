Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Резонансная законодательная инициатива депутатов "Единой России", согласно которой предлагается разрешить регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных, в том числе путем усыпления, отозвана авторами.

В базе Госдумы размещено соответствующее письмо депутатов, вносивших законопроект, в адрес председателя нижней палаты.

Ранее о том, что "Единая Россия" не поддержит законопроект, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, подчеркнув, что документ будет отозван.

В пресс-службе партии отмечают, что Турчак назвал документ "живодерским" и высказал мнение, что такими инициативами "ставится крест на всей работе" партии по законодательному регулированию ответственному отношению с животными.

"Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - сказал Турчак, которого цитируют в пресс-службе партии во вторник.

Там отметили, что решение об отзыве законопроекта было принято после консультаций с руководством фракции "Единой России" в Госдуме.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2020 года заработали положения закона об ответственном отношении с животными, по которому приютам запрещено умерщвлять животных без медицинских показаний.

"Быстрая и безболезненная смерть"

Накануне широкий резонанс в соцсетях вызвал законопроект, внесенный депутатами "Единой России" Галиной Данчиковой, Надеждой Максимовой и Мариной Беспаловой.

Согласно документу, отловленных на улицах бездомных животных предлагается не возвращать на улицу после стерилизации и вакцинации, а оставлять в приютах. При этом региональным властям предлагалось дать право самостоятельно решать проблему с переполненностью приютов исходя из бюджетной обеспеченности - в том числе путем "гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть".

Авторы аргументируют инициативу тем, что так называемый метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск - сам по себе признан неэффективным во многих странах мира, и выпущенные на улицу после стерилизации и вакцинации животные продолжают представлять опасность для общества.

"ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.