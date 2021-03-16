МТС и Яндекс получат специальный правовой режим для ряда проектов в IT

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. В него вошел проект ПАО "МТС" по оказанию медпомощи с применением телемедицинских технологий и проект дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи. Также в перечне - проект "Яндекса" по наземным беспилотникам.

Перечень проектов, которым планируется предоставить специальный правовой режим, перечислен в пояснительной записке к законопроекту (N1129501-7). Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект вносит ряд исключений в действующее законодательство о связи, о безопасности дорожного движения, в Воздушный кодекс, о персональных данных и позволяет делать правовые изъятия для определенных цифровых инновационных проектов.

Проекты МТС

Первый проект - это представленная ПАО "МТС" инициатива оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. "В настоящее время не представляются возможными установление диагноза и назначение лечения с применением телемедицинских технологий; проведение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента возможно только после очного приема, также существенно ограничено проведение идентификации с применением телемедицинских технологий", - говорится в материалах.

Правительство также отмечает, что сейчас удаленно можно дать согласие на медицинское вмешательство и на отказ от него только с использованием электронной подписи через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Предполагается ввести исключение - если пациент прошел идентификацию при помощи оператора мобильной связи или идентификатора, присвоенного медицинской организацией при заблаговременном очном посещении этой организации, то такие способы идентификации можно считать достаточными для выражения согласия на медицинское вмешательство с применением телемедицинских технологий.

Второй проект "МТС" касается дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий. Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора. Подлинность личности будет определяться через биометрическую идентификацию. Правительство отмечает, что сейчас положения закона о связи и персональных данных не допускают реализации подобного проекта, строго ограничивая порядок заключения договора связи (преимущественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных.

Роботы от "Яндекса"

Проект коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) (ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс Беспилотные Технологии") - четвертый в списке.

Действующим законодательством о безопасности дорожного движения не допускается эксплуатация автомобилей без водителя, а требования проводимого в настоящее время эксперимента по использованию ВАТС значительно ограничивают развитие этого направления, считают в правительстве. Для реализации проекта будут внесены изъятия в закон о техосмотре, страховании, безопасности дорожного движения.

Доставка грузов дронами

Правовые изъятия будут сделаны для проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем, представленного Фондом перспективных исследований. Речь идет о доставке широкого спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг. Правительство отмечает, что действующее авиационное законодательство предъявляет невыполнимые требования к некоторым видам беспилотных авиационных систем.

"Учитывая принципиально новую инженерную конструкцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в настоящее время отсутствуют сертификационные требования, отвечающие современному виду БПЛА в их многообразии, что является препятствием для развития рынка БПЛА. В связи с этим предлагается предоставить возможность применения с определенными особенностями отдельных положений Воздушного кодекса РФ", - говорится в пояснительной записке.

Медицина

В перечень вошли еще два проекта в сфере медицины. Это проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта, разработанный ассоциацией "Национальная база медицинских знаний". Данные системы разработаны для содействия врачам при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов и принятии решений о назначении и корректировке лечения. Разработчикам необходим доступ к данным пациентов, а действующее законодательство не предусматривает эффективного способа обработки таких данных ввиду отсутствия возможности получения так называемого "бесшовного" согласия, которое давалось бы субъектом персональных данных лишь один раз.

Еще один проект - исследование рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт (ООО "Дата матрикс"). В настоящее время информация о состоянии здоровья пациента относится к специальным категориям персональных данных, обработка которых не допускается, за исключением случаев, описанных в законе о персональных данных.

Сервис для МСП

Проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных, разработанный НКО "Ассоциация больших данных", также включен в перечень. Предполагается, что в единую базу будет собраны обезличенные данные о клиентах из различных источников (банковских, абонентских), затем будет обеспечена возможность работы системы предиктивной аналитики, рекомендации которой могут быть использованы предпринимателями для выбора сферы и места открытия предприятия, а также повышения эффективности уже функционирующего бизнеса. "В настоящее время положения закона о связи и закона о персональных данных, регулирующие вопросы обработки персональных данных, не позволяют реализовать подобную рекомендательную систему", - говорится в материалах правительства.

Как сообщалось, 28 января 2021 года вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах. Он дает определение цифровой инновации - это новый или существенно улучшенный продукт (товар, результат выполнения работы, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике. Инициатором установления экспериментального правового режима может стать регулирующий орган, либо сам претендент - ИП или компания.

Предложение оформляется и вносится в профильное министерство, в случае финансового рынка - в ЦБ РФ. После прохождения всех процедур согласования предложение рассматривается правительством РФ, которое издает акт об установлении экспериментального правового режима. Он подразумевает определенные изъятия из отдельных требований законодательства, препятствующих появлению и внедрению цифровых инноваций.

Экспериментальный правовой режим может устанавливаться по ряду направлений: медицинская деятельность; производство и эксплуатация транспортных средств; электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом; архитектурно-строительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, эксплуатация зданий, сооружений; предоставление государственных и муниципальных услуг. Промышленность, в широком смысле, без конкретизации по отраслям также включена в перечень направлений, как и сельское хозяйство.