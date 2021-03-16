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Омичка оформила пять кредитов и перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Омске разыскивают аферистов, которые под видом сотрудников банка убедили местную жительницу оформить на себя пять кредитов, после чего похитили у нее более 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В полицию обратилась 45-летняя жительница Октябрьского округа. Заявительница рассказала, что ей позвонил якобы работник кредитного отдела одного из банков.

"Он сообщил, что мошенники взломали банковскую систему, и произошла утечка данных клиентов, а в настоящее время неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы деньги не попали в руки мошенников, женщине необходимо самой срочно оформить кредит на сумму 500 тыс. руб. и перевести деньги на безопасный счет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что после десятидневного телефонного общения с мошенником заявительница оформила в разных банках пять кредитов и перевела в общей сложности 1 млн 832 тыс. рублей якобы на сегментированную ячейку через банкоматы в торговых центрах города. Лишь после этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в особо крупном размере).

Омск МВД

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