Песков не согласился с заявлениями Запада о российской угрозе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с заявлениями некоторых западных лидеров о том, что Россия является для них угрозой: это не соответствует действительности и вызывает озабоченность.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами во вторник была поднята тема предстоящего представления британским премьером Борисом Джонсоном новой стратегии обороны и внешней политики Великобритании. В стратегии, согласно недавней публикации газеты Guardian, предполагается увеличение числа британских ядерных боеголовок на 40 процентов.

Согласно публикации английских журналистов, Россия в этой стратегии представляется одной из "главных активных угроз безопасности Британии". В связи с этим был задан вопрос, как в Кремле оценивают планы Лондона по увеличению ядерного арсенала и считает ли Россия, в свою очередь, Британию угрозой своей безопасности.

"Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian", - сказал Песков. По его словам, в Кремле предпочитают поэтому дождаться объявления этой стратегии, а затем уже приступят к ее анализу.

"В любом случае, тенденция к тому, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее... Конечно, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность. Это никоим образом не имеет отношение к реальному положению дел, Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот: как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию развития добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами. Мы хотим добрых отношений", - сказал Песков.