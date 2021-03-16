Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

Песков не согласился с заявлениями Запада о российской угрозе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с заявлениями некоторых западных лидеров о том, что Россия является для них угрозой: это не соответствует действительности и вызывает озабоченность.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами во вторник была поднята тема предстоящего представления британским премьером Борисом Джонсоном новой стратегии обороны и внешней политики Великобритании. В стратегии, согласно недавней публикации газеты Guardian, предполагается увеличение числа британских ядерных боеголовок на 40 процентов.

Согласно публикации английских журналистов, Россия в этой стратегии представляется одной из "главных активных угроз безопасности Британии". В связи с этим был задан вопрос, как в Кремле оценивают планы Лондона по увеличению ядерного арсенала и считает ли Россия, в свою очередь, Британию угрозой своей безопасности.

"Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian", - сказал Песков. По его словам, в Кремле предпочитают поэтому дождаться объявления этой стратегии, а затем уже приступят к ее анализу.

"В любом случае, тенденция к тому, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее... Конечно, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность. Это никоим образом не имеет отношение к реальному положению дел, Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот: как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию развития добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами. Мы хотим добрых отношений", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Великобритания Борис Джонсон

Новости

Дума одобрила лишение свободы до пяти лет за публичное унижение чести ветеранов

Пандемия коронавируса

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 апреля

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 апреля
Пандемия коронавируса

Песков увязал возобновление полетов в Европу с ситуацией с COVID-19 в этих странах

Песков увязал возобновление полетов в Европу с ситуацией с COVID-19 в этих странах
Пандемия коронавируса

Володин выяснит у министров, в каких странах можно будет спокойно отдохнуть в 2021 году

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе подтвердили договоренность о предустановке российского софта на гаджеты Apple

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

В Думе готовы рассмотреть поправки об ужесточении наказания за пьяную езду

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В Думе потребовали допустить россиян в ДНР и ЛНР к голосованию на думских выборах

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

В России коронавирус выявили еще у 9 393 человек

Минцифры предложило дать частным компаниям доступ к медкартам россиян

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');