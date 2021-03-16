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Минобороны опровергло планы по запуску коммерческих спутников с помощью "Рокота-М"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Первый запуск модернизированной конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот-М" не будет коммерческим, заявили "Интерфаксу" в Минобороны РФ во вторник.

"Министерство обороны Российской Федерации не рассматривает вопрос о возможности применения данной ракеты-носителя в интересах запусков космических аппаратов по коммерческим программам", - заявили в военном ведомстве.

Так в Минобороны РФ прокомментировали сообщения ряда СМИ со ссылкой на компанию Eurockot Launch Services GmbH о том, что первый пуск "Рокота-М" будет коммерческим.

Российские военные заявили, что это не соответствует действительности.

"Модернизация ракетно-космического комплекса "Рокот" проводится в рамках государственного оборонного заказа за счет средств министерства обороны РФ с целью проведения запусков космических аппаратов в интересах российского военного ведомства с использованием конверсионной ракеты-носителя "Рокот", производство которой организовано с применением только отечественных компонентов", - заявили в Минобороны.

В октябре 2018 года совместная российско-германская компания "Еврокот" (Eurockot), которая занималась пусками ракет легкого класса "Рокот", приостановила деятельность.

"В настоящее время деятельность компании остановлена до дальнейшего уведомления", - сообщил тогда сайт "Еврокота". "Еврокот" не принимает заявки на запуски, а также запросы на прием на работу, говорилось в сообщении.

"Рокот" является конверсионной версией межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 (SS-19).

Первый запуск РН "Рокот" состоялся 16 мая 2000 года. Ракета-носитель использовалась для запуска коммерческих спутников.

Минобороны РФ Рокот-М

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