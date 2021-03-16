В Петербурге полицейский отсудил у дебошира 20 тыс. руб. за оскорбления

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга взыскал с местного жителя компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей в пользу оскорбленного сотрудника полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Инцидент произошел 17 июля 2020 года, когда нетрезвый петербуржец Павел Ахрамеев в отделе полиции обматерил сотрудника МВД Сергея Басманова. Дебошир также хватал полицейского за форму и ударил его кулаком в глаз.

Эти обстоятельства установлены проверкой по уголовному делу в отношении дебошира.

Басманов требовал с Ахрамеева 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу истца 20 тыс. рублей, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов, в октябре 2020 года Кировский районный суд Петербурга признал Ахрамеева виновным в применении насилия к представителю власти (ч.1. ст. 318 УК РФ) и оштрафовал на 15 тыс. рублей.