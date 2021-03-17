Энергоснабжение на острове Русский нарушено из-за загоревшейся опоры ЛЭП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Возгорание опоры линии электропередачи стало причиной сбоя энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке, сообщил журналистам представитель мэрии.

"По информации "Оборонэнерго", во вторник произошло возгорании опоры линии электропередачи 6кВ. В поселки Минка и Поспелово электричество подано по резервной линии. Ночью от дизельной электростанции (ДЭС) запитан поселок Парис. Поселок Мелководный в течение двух часов будет запитан от ДЭС. Ведутся аварийно- восстановительные работы", - сообщил представитель мэрии.

На острове Русский проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, Приморский океанариум.