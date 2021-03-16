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Минэнерго предложило ускорить консолидацию сетевых компаний после ЧП в Приморье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ выступает за ускоренную консолидацию небольших территориальных сетевых компаний (ТСО) после аварии в Приморье. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Авария в Приморье показала, что надо ускоренно заниматься консолидацией мелких ТСО и лишать их статуса", - подчеркнул министр.

По его словам, в Приморье было 32 подобных компании. "Самая крупная организация закончила восстановление потребителей через неделю, а мелкие ТСО еще больше недели продолжали восстанавливать. Они не соответствуют (критериям - ИФ) абсолютно", - сказал Шульгинов.

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По мнению министра, давать паспорта готовности подобным компаниям "нужно по-другому". "Надо, чтобы губернатор подписывался, что он выдает этим местным мелким ТСО за своей подписью паспорт готовности, и должен тогда как-то отвечать за то, что он не способствует их консолидации", - предложил чиновник.

Говоря о консолидации в целом, он сказал, что "есть два варианта событий: есть консолидация, связанная с формированием государственного холдинга сетевого (ПАО "Россети" - ИФ), и есть консолидация, связанная с мелкими ТСО, которые не выполняют критерии отнесения к ТСО".

Циклон в Приморье

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября 2020 года. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта.

Около 150 тыс. человек тогда остались без света, воды и тепла. В крае действовал режим ЧС регионального уровня. После ледяного шторма обледенел мост на остров Русский, его закрыли 21 ноября. Уехать с Русского можно только паромом. На острове живут несколько тысяч человек. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на Примгидромет сообщила, что в Приморье такого аномального обледенения не наблюдалось в течение последних 30 лет.

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Минэнерго Приморье Приморский край

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