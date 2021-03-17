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Фальков пообещал очное бюджетное место в вузе каждому 2-му выпускнику

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году количество бюджетных мест в вузах для выпускников школ составит 422 тысячи, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тысячи бюджетных мест, почти на 10% больше, чем в прошлом году, из них в бакалавриат и специалитет, собственно для выпускников школ - 422 тысячи", - сказал Фальков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Таким образом, каждый второй выпускник будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе", - уточнил он.

Фальков сообщил, что увеличение бюджетных мест в вузах спланировано до 2030 года, и "львиная доля мест будет направлена в регионы".

Валерий Фальков Минобрнауки

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