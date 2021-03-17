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Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля

Решение Лондона наращивать ядерный арсенал вызвало сожаление Кремля
Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют в связи с решением британских властей о наращивании ядерного арсенала страны. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот шаг вредит международной стабильности и стратегической безопасности.

При этом он отметил, что в качестве обоснования этого решения Лондона "была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России".

"Здесь можно сказать одно: это неверно. От России не исходит никакой угрозы", - сказал в связи с этим Песков.

Он напомнил, что Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с США по стратегической стабильности. Поэтому, констатировал Песков, позиционирование России как некой угрозы является для Москвы неприемлемым, "потому что это неправда".

Песков подчеркнул, что "наращивание количества боезарядов - это то, что угрожает миру на всей Земле".

Британия наращивает ядерный арсенал

В обнародованном 16 марта обзоре британской внешнеполитической стратегии говорится, что Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия. "Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы (Великобритания - ИФ) будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России", - отмечается в наиболее масштабном со времен окончания "холодной войны" обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.

В обзоре оборонной и внешней политики Британии также было заявлено, что страна намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий. "Основная цель нашего ядерного потенциала состоит в поддержании мира и сдерживании агрессии. В 2010 году правительство объявило о намерении к середине 20-х годов сократить ядерный потенциал с 225 до 180 боеголовок. Однако, принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала до 260 боеголовок", - говорится в документе.

Дмитрий Песков Великобритания

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