Минобороны Великобритании сочло Россию искусной и непредсказуемой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Лондоне полагают, что Россия продолжает оставаться самой серьезной военной, в том числе и ядерной угрозой для безопасности в Европе, говорится в документе министерства обороны Великобритании.

"Россия продолжает представлять самую большую угрозу европейской безопасности с военной, в том числе и ядерной точки зрения. Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех мощностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком", - считают в британском оборонном ведомстве.

"Россия располагает возможностью наносить точные удары и лишает Великобританию и союзников свободы действий с помощью интегрированной системы ПВО. Таким образом, Россия может представлять значительную угрозу способности Великобритании поддерживать силы и защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.

Ранее в марте в Лондоне был опубликован обзор внешнеполитической и оборонной стратегии британских властей. В нем в частности отмечалось, что Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия.

"Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России", - отмечалось в наиболее масштабном со времен окончания холодной войны обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.

При этом в Лондоне пообещали посредством НАТО объединять военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада для решения проблем на этом направлении. "Мы также будем поддерживать другие (государства - ИФ) в зоне Восточной Европы и не только, для улучшения их приспособляемости к угрозам государственного уровня. Это касается и Украины, где мы продолжим создавать ее потенциал вооруженных сил", - говорилось в обзоре.