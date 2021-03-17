СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) добивается ареста имущества бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова в Италии стоимостью 2 млрд рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество", - сказала Петренко в среду журналистам. С учетом этого решения СКР направил в компетентные органы Италии запрос о правовой помощи для ареста имущества обвиняемого, заявила представитель ведомства.

Она отметила, что с Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на имущество в Италии.

По данным СКР, Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии.

"На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья", - сказала Петренко.

Она отметила, что до приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях располагался отель премиум-класса.

"Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в РФ, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза", - сказала представитель СКР.

Другая вилла, по ее словам, была оформлена Абызовым на своего сына.

Дело Абызова

Бывший министр был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены 16 человек, четверо из которых находится в розыске.

По версии следствия, Абызов совместно с соучастниками похитил 4 млрд рублей, принадлежащих компаниям "Сибэко" и "РЭС", а затем легализовал эти средства. Кроме этого, ему вменяется незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода на сумму более 32 млрд рублей и последующей легализацией этих денег; коммерческий подкуп в размере 78 млн рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности.

20 октября Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб., которые, по версии надзорного ведомства, он получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.