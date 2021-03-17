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Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье

Минобороны опровергло взрыв при выгрузке торпед с корабля в Приморье
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье.

"Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было", - заявили в Минобороны России.

"Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

Ранее телеканал РенТВ сообщил, что в Приморье при выгрузке торпед и мин с большого противолодочного корабля произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро человек.

"Как стало известно РЕН ТВ, ЧП в закрытом городе Фокино произошло еще 10 марта. (...) После мощного хлопка начался пожар и последующее обрушение стрелы крана на борт корабля. Семеро военнослужащих получили повреждения разной степени тяжести. Часть из них отравились нервно-паралитическим веществом (возможно, продуктами горения), пострадавших госпитализировали", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, из-за пробоины, полученной от обрушения стрелы крана, в трюм стала поступать вода, существовала угроза опрокидывания и последующего затопления корабля.

Минобороны РФ ВМФ РФ Приморский край

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