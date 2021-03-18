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В Новосибирске изобрели электрогенератор для запуска авиадвигателя при ЧП в воздухе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали электрогенератор для запуска двигателя самолетов на земле и во время внештатных ситуаций в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Сейчас учеными НГТУ НЭТИ создан макетный образец стартер-генератора, который может использоваться на существующих и перспективных отечественных пассажирских самолетах, в том числе МС-21 и SSJ-100", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергия электрогенератора в самолете необходима, в первую очередь, бортовому оборудованию и другим системам летательного аппарата, однако во время пуска двигателей используется отдельное устройство – стартер.

Оба устройства занимают много места и имеют немалый вес, поэтому ученые Института силовой электроники НГТУ предложили применять для запуска двигателя генератор особой конструкции, что позволит уменьшить массу и габариты самолета, а также избавиться от устаревшей техники.

"По сути, это все нацелено на то, чтобы создать новую систему пуска. Мы с помощью электрогенератора запускаем авиационный двигатель, чтобы его раскрутить и дальше он мог самолет поднимать в воздух. Это позволит убрать ту пусковую систему, которая сейчас используется, поскольку она технологически устарела и используется только для одной цели. Плюс еще мы сможем с помощью преобразователя, который появится, заряжать аккумуляторную батарею", - приводятся в сообщении слова ведущего инженера-конструктора Института силовой электроники НГТУ Максима Жаркова.

Новосибирск

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