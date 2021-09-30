Инженеры научили точки доступа Wi-Fi реагировать на посторонних в офисах

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ученые факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали софт, который устанавливается непосредственно на точки Wi-Fi и позволяет им обнаруживать человека в помещении с помощью триангуляции, сообщает пресс-служба вуза.

Речь идет о случаях, когда посторонний проникает в пустое помещение. Обычно это выявляют с помощью сложной сигнализации.

Новая технология предусматривает только установку софта на точки доступа Wi-Fi, что доступно любому пользователю, считают в НГТУ.

"Технология предполагает двухступенчатую систему обнаружения. Первая ступень фиксирует изменения колебаний уровня сигнала между точками доступа. В идеале таких точек должно быть три. Система позволяет фиксировать минимальные колебания сигнала между точками, которые способен создать человек или крупное животное, и определяет его наличие, сигнализируя об этом", - говорится в пресс-релизе.

"Принцип действия системы основан на триангуляции (метод определения нахождения места абонента сотовой связи) между точками доступа Wi-Fi", — сообщил декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Иван Рева.

Если у человека есть активный Wi-Fi, система сразу определяет наличие нового девайса по уровню сигнала, даже если гаджет постороннего не подключен к этой точке Wi-Fi.

Система рассчитана на офисные помещения и комнаты площадью до 70 кв. м, ее тестировали в университетских помещениях и применяют пока для частных нужд в порядке опытного использования.