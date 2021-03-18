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Губернатор Кобзев потребовал увеличить долю иркутян среди вахтовиков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным министерствам добиться, чтобы к вахтовым работам привлекали больше жителей региона. Он сообщил об этом в Заксобрании региона, где огласил послание о сделанном в 2020 году и о задачах на 2021 год.

По его словам, в области работают больше 22 000 вахтовиков, из них только 37% - жители Иркутской области.

"Получается, что заработанные деньги покидают регион вместе с окончанием вахты работника. Я поручаю министерствам представить предложения по увеличению доли вахтовиков, приходящейся на жителей региона, минимум до 50%", - сказал Кобзеву.

Он также потребовал приложить максимум усилий, чтобы организовать на территории области обучение, в котором заинтересованы крупные компании.

Золотодобывающая отрасль Иркутской области на фоне закрытых границ столкнулась с нехваткой иностранных рабочих. Мэр Бодайбинского района (где добывается более 95% всего золота в Иркутской области) Евгений Юмашев сказал "Интерфаксу", что золотодобытчики, лишившиеся кадров из-за границы, попробовали найти их внутри региона, но не смогли.

Хроника 27 января 2020 года – 18 марта 2021 годаЭкономический кризис
Иркутская область коронавирус Игорь Кобзев Бодайбинский район Евгений Юмашев

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