Губернатор Кобзев потребовал увеличить долю иркутян среди вахтовиков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным министерствам добиться, чтобы к вахтовым работам привлекали больше жителей региона. Он сообщил об этом в Заксобрании региона, где огласил послание о сделанном в 2020 году и о задачах на 2021 год.

По его словам, в области работают больше 22 000 вахтовиков, из них только 37% - жители Иркутской области.

"Получается, что заработанные деньги покидают регион вместе с окончанием вахты работника. Я поручаю министерствам представить предложения по увеличению доли вахтовиков, приходящейся на жителей региона, минимум до 50%", - сказал Кобзеву.

Он также потребовал приложить максимум усилий, чтобы организовать на территории области обучение, в котором заинтересованы крупные компании.

Золотодобывающая отрасль Иркутской области на фоне закрытых границ столкнулась с нехваткой иностранных рабочих. Мэр Бодайбинского района (где добывается более 95% всего золота в Иркутской области) Евгений Юмашев сказал "Интерфаксу", что золотодобытчики, лишившиеся кадров из-за границы, попробовали найти их внутри региона, но не смогли.