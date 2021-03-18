Путин приехал в "Лужники" на концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пришел на праздничный концерт в московских Лужниках, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Глава государства поднялся на сцену и обратился к собравшимся на трибунах.

Ранее Путин по видеосвязи пообщался с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также провел совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

В праздничном концерте в Лужниках принимают участие "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.