Путин заявил, что РФ не даст использовать ее "щедрые подарки" себе в ущерб

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия готова жить в дружбе и сотрудничестве со своими соседями, но не пойдет на "щедрые подарки", которые могут быть использованы в ущерб интересам россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на концерте, посвященном семилетию воссоединения Крыма с Россией.

Российский лидер подчеркнул, что РФ рассматривает жителей соседних стран не просто как близких географически людей, но как братские народы. "Готовы подставить им плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, идти вместе вперед, используя наши конкурентные преимущества", - сказал Путин, вспоминая историю России и Крыма.

"Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - сказал президент РФ, вновь подчеркнув, что "возвращение Крыма в Россию - это восстановление исторической справедливости".

Как напомнил Путин, "в 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то непонятным до сих пор причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории".