Для российской армии планируют создать БТР нового поколения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Для российских Вооруженных сил планируется создать бронетранспортер нового поколения на замену МТ-ЛБ, который эксплуатируется уже почти 60 лет, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Вопросы развития концепции по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения и создание транспортера нового поколения на замену транспортера МТ-ЛБ" были затронуты на выездном совещании, которое провел замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Как сообщили в Минобороны, совещание прошло в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники с участием представителей Сухопутных войск, ВДВ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. На нем обсуждалась эффективность выполнения гособоронзаказа в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Минобороны.

В ходе экспертизы ведущихся инновационных исследований наибольший интерес вызвали работы в области оснащения подразделений в Арктике, автомобилей многоцелевого назначения, специальных и защищенных автомобилей, добавили в министерстве.

Криворучко показали снегоболотоходную технику, мотовездеход с колесной формулой 6х6 с электрической трансмиссией, семейство автомобилей "Мустанг" и "Торнадо-У", специальное транспортное средство типа "багги", защищенные автомобили "Горец-М", "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

Кроме того, на выездном заседании были намечены меры по оптимизации опытно-конструкторских работ по бронеавтомобилям "Атлет", "Стрела", "Тайфун-У", а также по созданию ремонтно-эвакуционной машины ("Эвакуатор-ГМ") и бронетранспортера ("Гусеница") на базе двухзвенного тягача.