Песков после слов Кадырова напомнил о юридических механизмах оспаривания информации

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Любой гражданин РФ может обратиться к президенту РФ по поводу той или иной ситуации, однако для оспаривания информационных материалов существуют юридические механизмы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне выразил удивление по поводу слов Пескова о том, что его обращение к главе государства из-за статьи в "Новой газете" было не по адресу.

"Он (Кадыров) настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина РФ, и в этом убеждении мы его полностью поддерживаем. Собственно, мы являемся организаторами ежегодной "Прямой линии" президента, когда миллионы российских граждан из всех регионов обращаются к президенту. Это, безусловно, так", - сказал Песков.

"Но в данном случае речь идет о конкретном вопросе, вопрос этот очень серьезный, и при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь необходимый арсенал средств - юридических и правовых", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В Чечне заявили, что это клеветническая публикация.

Позднее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 марта заявил, что это обращение, "безусловно, не по адресу". Он отметил, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно журналистам представлять угрозу". Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, "клевета должна преследоваться по закону".