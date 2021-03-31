Минкультуры разрешило показать полную версию фильма о геях "Супернова"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выдало прокатное удостоверение полной версии фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании World Pictures.

Прокат начнется с 8 апреля. В компании отметили, что прокатчик предлагает "всем кинотеатрам взять фильм в прокат с этой даты". "По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма", - добавили там.

СМИ сообщали, что фильм Макквина вышел в российском прокате в сокращенной версии. Из фильма, который рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией, исчезла сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но у них ничего не получается из-за болезни одного из героев.

Ранее сообщалось, что компания World Pictures подала в Минкультуры РФ документы на прокатное удостоверение полной версии фильма "Супернова". В свою очередь в ведомстве тогда сообщили, что Минкультуры проверит полную версию фильма на соответствие законодательству РФ.

В компании World Pictures "Интерфаксу" сообщали, что в российских кинотеатрах может выйти в прокат полная версия фильма "Супернова", но после соответствующего решения кинотеатров и разрешения Минкультуры РФ.

В Минкультуры РФ ранее "Интерфаксу" сообщили, что изначально поступившая в ведомство версия картины уже была сокращена прокатчиком. Возрастное ограничение в 18+ было заявлено прокатчиком.