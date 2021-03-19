Набиуллина рассказала о выборе ЦБ в отношении ключевой ставки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России на заседании по ключевой ставке рассматривал как возможность повысить ее больше чем на 25 базисных пунктов, так и возможность оставить ее неизменной, рассказала после заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге. Регулятор повысил ставку с 4,25% до 4,5%.

"Мы рассматривали три варианта: сохранить, повысить на 25 и на 50 базисных пунктов. Проводились аргументу и за, и против. Почему мы считаем, что нужно идти шагом по 25 базисных пунктов? Мы считаем, что должно быть более плавное изменение нашей денежно-кредитной политики", - рассказала она.

На вопрос журналистов, может ли нормализация денежно-кредитной политики завершиться до конца 2021 года, Набиуллина ответила, что это во многом будет будет зависеть от развития ситуации, которая пока остается неопределенной.

"Мы будем ориентироваться на поступающие данные, пересматривать наш прогноз. Важное значение имеет то, как мы будем пересматривать прогноз. В результате различных условий, предпосылок может сложиться так, что это понадобится, но не факт, что в этом году. Это не предопределено", - сообщила председатель ЦБ.

Комментируя принятое решение по ставке, ЦБ отметил, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше его прогноза, а восстановление внутреннего спроса происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска.

Если бы Банк России отложил повышение ключевой ставки на следующие заседания совета директоров, то в дальнейшем это решение потребовало бы более резких шагов, сказала Набиуллина.

"Мы видели, что денежный рынок и рынок облигаций уже заложили в цены активов возможность повышения ставки. Но многие эксперты и аналитики полагали, что повышение ключевой ставки начнется несколько позднее. Тем не менее, данные говорят о том, что возвращение нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас, - объяснила она. - Время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем".

Набиуллина также сказала, что, по прогнозу регулятора, российская экономика вернется на докризисный уровень до конца 2021 года.