Глава Минюста предложил наказывать за неполную уплату алиментов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко предложил распространить уголовную и административную ответственности на тех должников по алиментам, которые частично выполняют свои обязательства.

Об этом Чуйченко сказал в пятницу на коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), его слова приводит сайт Минюста.

Действующее законодательство предусматривает административное наказание лишь для тех, кто вообще избегает выплаты алиментов, а также уголовное - в случаях неоднократного отказа от исполнения решения суда.

По данным правозащитников, этим пробелом пользуются многие алиментщики, выплачивающие суммы, несоразмерные предъявленным, и затягивая процедуру на годы. В этом случае привлечь их к ответственности не представляется возможным.