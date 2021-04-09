Суд отклонил заявления об отмене ареста имущества экс-членов СД Челябэнергосбыта

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отклонил заявления 4 бывших членов совета директоров признанного банкротом ПАО "Челябэнергсбыт" (бывший основной гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области), просивших отменить арест их имущества в рамках спора о привлечении ряда контролировавших ПАО лиц к субсидиарной ответственности по его долгам.

Как следует из картотеки арбитражного суда, соответствующее решение суд принял 6 апреля. В частности, были отклонены заявления Натальи Ростовской, Сергея Володарчука, Марины Устиновой, а также Натальи Русиной. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", все они в разные периоды входили в состав совета директоров "Челябэнергсбыта" до его банкротства.

Согласно материалам суда, в июле 2020 года арбитражный управляющий "Челябэнергосбыта" подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам экс-гарантирующего поставщика контролировавших его лиц - 57 физических и 24 юридических. При этом размер субсидиарной ответственности управляющий просил не определять до формирования конкурсной массы и окончания расчетов с кредиторами. Заседание по рассмотрению этого заявления откладывалось, по данным суда, на данный момент оно назначено на 6 декабря 2021 года.

В марте этого года управляющий подал в суд ходатайство принять (до вступления в силу решения по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности) обеспечительные меры: арестовать имущество 14 физических лиц (бывших членов совета директоров и управленцев "Челябэнергосбыта" - ИФ) и 4 юридических лиц на общую сумму в пределах 9,442 млрд рублей. В частности, речь шла об аресте имущества Павла Киселева, Олега Головина (оба - бывшие генеральные директора "Челябэнергосбыта"), Натальи Ростовской, Марины Устиновой, Сергея Володарчука, Натальи Русиной, Виталия Сорокина, Евгения Ильина, Дмитрия Адоньева, Ильяса Жабоева, Натальи Зайцевой, Вадима Литвинова, Ильи Россейчука и Евгения Россейчука (все - бывшие члены совета директоров). Управляющий также просил арестовать имущество ООО "БазисЭнергоТрейд" (по данным отчетности компании за 2020 год, на 31 декабря 2020 года владело 15% уставного капитала ПАО), ООО "ЛВЛ Инвестмент Групп" (17,5%), ООО "Центр частного права электроэнергетики" (23,1311%) и Elmex Holdings S.A. (17,3977%).

26 марта суд удовлетворил ходатайство управляющего, арестовав имущество этих лиц. Ростовская, Володарчук, Устинова и Русина не согласились с решением об аресте имущества, подав заявления об его отмене. Теперь суд эти заявления отклонил. При вынесении решения суд отметил, что обеспечительные меры являются "соразмерными, связанными с предметом спора, направленны на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами".

"В данном случае обеспечительные меры приняты во избежание действий со стороны ответчиков, которые могут быть направлены на уменьшение имеющихся у них активов, что сделает невозможным исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности в случае удовлетворения заявления конкурсного управляющего", - говорится в решении суда.

Арбитражный суд Челябинской области признал "Челябэнергосбыт" банкротом в июле 2019 года и открыл конкурсное производство, срок которого неоднократно продлевался. Очередное рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 8 июля 2021 года. Со ссылкой на крупнейшего кредитора компании - "МРСК Урала" (бренд "Россети Урал", входит в ПАО "Россети") - сообщалось, что суд принял к рассмотрению требования кредиторов на сумму более 24 млрд рублей.

Кроме того, со ссылкой на пресс-службу "МРСК Урала" сообщалось, что в финансовом анализе "Челябэнергосбыта" были сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства.

"Челябэнергосбыт" вместе с аналогичными организациями в Хакасии, Вологодской, Архангельской и Свердловской областях входили в АО "Межрегионсоюзэнерго". Все они лишились статуса гарантирующих поставщиков.

В марте 2021 года правоохранительные органы задержали 11 человек - бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт", а также их работников и бывшего управляющего Мосуралбанка по уголовному делу о хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО "Россети". Задержанным инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.