На "Госуслугах" возникли проблемы с оформлением загранпаспортов с биометрией

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На портале "Госуслуги" возникли сложности с оформлением заграничных паспортов с биометрическими данными. В МВД России связали их с некорректной работой сервиса, неполадки устраняются.

"Ряд СМИ и интернет-ресурсов опубликовали материалы о том, что пользователи портала "Госуслуги" испытывают сложности с оформлением заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации с биометрическими данными. В качестве причины этой проблемы указывался сбой в информационной системе МВД России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Там уточнили, что сотрудники МВД провели проверку и установили, что проблема возникла со стороны самого портала, а он находится в ведении Минцифры России.