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Вице-премьер Чернышенко заверил, что электронный паспорт РФ будет надежно защищен

В документ можно будет включить не только паспортные данные, но и другие сведения

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В электронный паспорт, который можно будет получить взамен бумажного с начала 2023 года в трех регионах РФ, можно включить не только паспортные данные, но и дополнительные сведения, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Это абсолютно безопасно. Это, по сути своей, напоминает банковскую карту, (используется - ИФ) чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Она содержит, конечно, определенные персональные данные, но при этом они зашифрованы, и практически невозможно взломать", - сказала Чернышенко в интервью "России 24" (ВГТРК).

По его словам, сначала планируется выдача электронного паспорта в трех пилотных регионах. "Но он ни в коей мере не является обязательным, поскольку остается возможность использования обычного паспорта", - подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, пользоваться электронным паспортом будет удобнее, чем бумажным.

"Он дает возможность получения большого количества услуг. И кстати, на этот чип можно при желании самого владельца электронного паспорта записать какие-то дополнительные сведения типа номера ИНН, СНИЛС и какие-то другие", - отметил вице-премьер.

Кроме того, "будет мобильная версия паспорта, которая для ограниченного набора услуг будет работать", добавил Чернышенко.

Предполагалось начать пилот проекта в IV квартале этого года, но в связи с пандемией коронавируса сроки были перенесены. Глава Минцифры Максут Шадаев в середине октября сообщил, что первые электронные паспорта в виде смарт-карты и приложения на смартфоне, как ожидается, начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах России. Речь идет о Москве, Подмосковье и Татарстане.

По его словам, паспорт будет в двух видах: это смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чип этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения; второе - приложение в мобильном устройстве, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, например, при покупке алкоголя, когда нужны только фото и возраст.

Позже начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года.

19 марта на портале проектов нормативных правовых актов был размещен подготовленный Минцифры проект указа президента РФ, в соответствии с которым электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года. Согласно указу, с этого времени гражданин РФ сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), а также установить мобильное приложение и использовать его вместо основного документа. После оформления электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью, сообщали в МВД. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях).

Почти каждый третий россиянин (31%) поменяет свой обычный бумажный паспорт на смарт-карту в случае, если к концу текущего года Минцифры примет решение о добровольной замене паспорта на электронный аналог, свидетельствовали данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие 21 августа в "Интерфакс".

Дмитрий Чернышенко

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