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NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру

NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру
Глава NASA Билл Нельсон во время своего первого выступления перед сотрудниками ведомства
Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - NASA объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты, сообщает BBC News.

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Эти миссии под названиями Миссия Davinci+ и Veritas, каждая из которых получила финансирование в размере $500 млн, должны быть запущены в период с 2028 по 2030 года.

Миссия Davinci+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) измерит состав атмосферы, чтобы понять, как она формировалась и развивалась, а также определить, был ли когда-либо на планете океан. Вторая миссия, Veritas (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy), разработает карту поверхности планеты в виже 3D-реконструкции для выявления процессов движения плит и возникновения вулканов, которые все еще активны на Венере.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему к Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала адом, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - сообщается на сайте NASA.

Последним зондом, посетившим планету, был орбитальный аппарат "Магеллан" в 1990 году. Новые миссии были отобраны на основе их потенциальной научной ценности и осуществимости их планов развития.

Венера NASA Davinci+ Veritas

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