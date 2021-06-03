NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру

Глава NASA Билл Нельсон во время своего первого выступления перед сотрудниками ведомства Фото: Bill Ingalls/NASA via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - NASA объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты, сообщает BBC News.

Эти миссии под названиями Миссия Davinci+ и Veritas, каждая из которых получила финансирование в размере $500 млн, должны быть запущены в период с 2028 по 2030 года.

Миссия Davinci+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) измерит состав атмосферы, чтобы понять, как она формировалась и развивалась, а также определить, был ли когда-либо на планете океан. Вторая миссия, Veritas (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography и Spectroscopy), разработает карту поверхности планеты в виже 3D-реконструкции для выявления процессов движения плит и возникновения вулканов, которые все еще активны на Венере.

"NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему к Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала адом, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты", - сообщается на сайте NASA.

Последним зондом, посетившим планету, был орбитальный аппарат "Магеллан" в 1990 году. Новые миссии были отобраны на основе их потенциальной научной ценности и осуществимости их планов развития.