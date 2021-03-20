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Полсотни рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в Финском заливе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Льдина с рыбаками оторвалась в Финском заливе в Ленинградской области, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, трещина образовалась на льду в акватории залива в Кингисеппском районе. В 10 метрах от берега на льду находятся 55 рыбаков, отметил он.

Источник сообщил, что для их эвакуации на берег на месте работают спасатели.

Позже в региональном управлении МЧС подтвердили "Интерфаксу", что в акватории Финского залива разворачивается операция по спасению полусотни рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине.

Как рассказал собеседник агентства, на место вылетел вертолет Ми-8, направляется буксир морской спасательной службы и ледокол "Капитан Плахин".

По данным ведомства, трещина на льду залива в Кингисеппском районе образовалась около 9 часов утра.

Ленинградская область Финский залив

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