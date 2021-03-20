Рыбаков с оторвавшейся льдины в Финском заливе доставили на берег

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Дрейфовавших на льдине в Финском заливе рыбаков доставили на берег, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

По ее данным, рыбаки были спасены вблизи деревни Старое Гарколово в Кингисеппском районе. Отмечается, что при облете территории обнаружили еще 39 рыбаков. Все доставлены на берег вертолетами и катерами на воздушной подушке, сказали в МЧС.

В ведомстве сообщили, что на данный момент спасено порядка 90 человек.

Как рассказали в пресс-службе, всего в спасательной операции было задействовано десять единиц техники и 32 человека, в том числе вертолеты МЧС РФ и Росавиации.

Ранее сообщалось, что около полусотни рыбаков дрейфуют на льдине в Финском заливе в Ленинградской области.