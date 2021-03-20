Шестнадцать школьников отравились в Смоленской области

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в Смоленской области по факту госпитализации школьников с признаками пищевого отравления, сообщает в субботу СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Отмечается, что на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции.

По данным СКР, шестеро детей госпитализированы, состояние средней тяжести. Десять ребят находятся на амбулаторном лечении.

В настоящее время устанавливается организация, которая оказывала услуги питания в школьной столовой.