Два бизнесмена и адвокат осуждены за лишение человека свободы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кузбассе два предпринимателя, адвокат одного из адвокатских бюро Новокузнецка и два его знакомых получили реальные сроки за лишение человека свободы и вымогательство у него денег, сообщили в областном управлении СК.

Следствие и суд установили, что в апреле 2017 года 34-летний житель города Омска и его 33-летний знакомый из города Новосибирска обнаружили, что со счетов их фирм в Новокузнецке внезапно исчезли около 33 млн рублей. Они приехали в Кузбасс разбираться. За помощью они обратились к местному адвокату, который за оплату пообещал помочь им вернуть украденное. К поискам похитителя он подключил еще двух своих знакомых.

Они решили, что к хищению денег может быть причастен 38-летний местный житель. Фигуранты дела договорились вывезти его и потребовать вернуть похищенное. Адвокат пригласил его в свой офис, где ждали его сообщники. Они избили потерпевшего и потребовали вернуть украденные деньги. Он говорил, что ничего об этом не знает. Однако его две недели удерживали на съемных квартирах и били. Затем его заставили написать расписку о том, что он передаст похитителям 4 млн рублей. Через некоторое время злоумышленники убедились, что потерпевший ничего не знает о похищенных деньгах, и отпустили его. Он пожаловался в УФСБ Кемеровской области.

После этого было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые вину не признавали, следствию не помогали и говорили, что потерпевший добровольно помогал им установить похитителя денег.

В ходе следствия было выявлено 12 новых преступлений, в том числе разглашение налоговой и банковской тайны, отмечают в СК.

Фигуранты дела признаны виновными по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества, в особо крупном размере), и п. "а" ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Адвокат приговорен к десяти годам колонии строгого режима, его знакомые из Новокузнецка - к 11 годам, бизнесмен из Новосибирска - к девяти годам строгого режима, предприниматель из Омска - к 11 годам.