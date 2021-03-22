Под Вологдой три человека погибли в ДТП с автомобилем ФСИН

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Три человека, один из них - ребенок, погибли в результате столкновения Renault Logan и "ГАЗели" на трассе в Вологодской области, сообщает утром в понедельник пресс-служба регионального УМЧС.

Авария произошла около 8.18 по Москве перед мостом через реку Суда на трассе Вологда - Новая Ладога в Череповецком районе.

"В легковом автомобиле находилось 4 человека, из них трое погибли, в том числе один ребенок. В "ГАЗели" находилось 7 человек. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают пожарные-спасатели.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, попавшая в аварию "ГАЗель" принадлежит ФСИН. "На автомобиле везли на работу шестерых осуждённых", - сказал он.

Он пояснил, что информации о пострадавших в аварии среди осужденных нет.