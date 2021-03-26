Лукашенко съездит в Приморье для переговоров о торговле с Китаем

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе надеется побывать в Приморском, чтобы воспользоваться связями региона с Китаем и договориться о развитии сотрудничества с Китаем в трехстороннем формате - через Приморье и не только. Как передает "БелТА", он сказал это уже бывшему послу в Минске Дмитрию Мезенцеву.

Речь о контактах с регионами России зашла в связи с недавней встрече Лукашенко с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

"Я думаю, нам придется открыть новое направление сотрудничества с Китаем - через Дальний Восток, - заявил президент. - У Олега Кожемяко там колоссальные связи с китайцами. Они привозят, продают, на всю Россию идет товар, а Дальний Восток туда свободно продает многие товары".

Лукашенко задался вопросом, почему бы Белоруссии не воспользоваться этим каналом и открыть для своих товраов рынки Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также он отметил масштабность предложений властей Приморья для строительного комплексаа, промпроизводства и сельхозпроизводителей Белоруссии.

"С учетом уникального положения Дальнего Востока, системы отношений с Китайской Народной Республикой, другими странами АТРэто может для Беларуси, для производителей реального сектора экономики дать совершенно новое качество, новую прибыль, очевидные выгоды", - заявил Лукашенко.

Он отметил на необходимость более активного развития отношений и с другими российскими регионами.

19 марта Мезенцев перешел с должности посла России в Белорусси на должность госсекретаря Союзного государства.