В Подмосковье вылечили пациента со 100-процентным поражением легких

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спустя полгода лечения из Одинцовской больницы выписали пациента, поступившего с COVID-19 и 100-процентным поражением легких, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В Одинцовскую больницу 47-летний пациент поступил с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией еще в ноябре. После проведения компьютерной томографии врачи диагностировали 100% поражение легких", - отметили в областном Минздраве.

По словам главврача больницы Андрея Фадеева, которые приводятся в сообщении, мужчину практически сразу перевели в реанимацию, на аппарате ИВЛ он провел 44 дня. В общей сложности пациент пробыл в больнице более 120 дней.

"За время лечения он дважды получил специфическую биологическую терапию, купирующую цитокиновый шторм - системную воспалительную реакцию, которая приводит к тотальному поражению легких и смерти пациента", - отметил Фадеев.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы, добавили в пресс-службе областного Минздрава.