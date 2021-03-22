В КЧР вылечившуюся от COVID долгожительницу выписали из больницы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Долгожительница из Карачаево-Черкесии, поступившая в ковид-госпиталь с поражением легких, вылечилась и выписана из госпиталя, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе КЧР.

"Жительница Черкесска 96-летняя Виктория Гаращенко поступала в ковид-госпиталь на базе Черкесской городской больницы в тяжелом состоянии с двухсторонней полисегментарной пневмонией, одышкой и кислородной недостаточностью. По данным компьютерной томографии, поражение легких составляло 70%", - сказал представитель регионального оперштаба.

Медикам удалось справиться с болезнью и после 21 дня лечения женщину выписали из госпиталя с сатурацией в 97%.

По данным оперштаба КЧР, на 22 марта в Карачаево-Черкесии выявлено 19 516 случаев заражения COVID-19, в том числе 17 - за последние сутки. Из них 18 191 человек выздоровел, 69 - умерли.