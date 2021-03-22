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Полицейского начальника обвинили в продаже места дознавательницы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Заместителю начальника следственного управления МВД по Туве предъявлено обвинение в получении 200 000 рублей взятки за помощь женщине в устройстве дознавателем, сообщают в СК.

По версии следствия, в октябре 2020 года узнала о желании жительницы Тувы пойти работать в полицию и предложила ей посодействовать в трудоустройстве за 200 000 рублей.

Посредница, которую замначальника наняла за деньги, получила от соискательницы должности 45 000 рублей в январе и феврале 2021 года. Затем замначальника получила на счет перевод 100 000 рублей, а в марте - еще 60 000 рублей лично в руки. Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и службы собственной безопасностои МВД.

На всех трех участниц ситуации завели уголовные дела. Следствие попросит суд арестовать замначальника следственного отдела МВД.

МВД Тува СКР

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